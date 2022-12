¿Pensando en ir a la playa? ¡Atento a estas recomendaciones!

Estos son los aspectos a tener en cuenta:

- No ingrese al mar en estado de embriaguez.

- Esté pendiente a los niños.

- No se bañe cerca de espolones para evitar ser arrastrado por corrientes.

- Si consume alimentos, repósese al menos media hora antes de ingresar al mar.

- Respete el llamado y recomendaciones de los salvavidas.

- Respete el horario de las playas (de 8 de la mañana a 6 de la tarde).

- No ingrese a las playas restringidas.

- Si usa vehículos acuáticos, no ingrese a la zona de bañistas para evitar accidentes.