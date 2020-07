Peluqueros de Cartagena: entre molestia y duda por no apertura del sector

“Nos acostamos felices y nos levantamos con la mala noticia”. Así describen varios peluqueros el revés que dio la Alcaldía de Cartagena al suspender la apertura de peluquerías luego de que el Ministerio de Salud dijera que no había aprobado el Decreto 0693 de 2020 que contenía esta y otras disposiciones. (Lea aquí: Pese a decreto, Alcaldía debe echar para atrás apertura de nuevos sectores)

La decisión abre un panorama de incertidumbre para este gremio que lleva tres meses con las puertas cerradas y que pese a que en varias capitales del país se ha reactivado, no ven medidas claras en la ciudad.

“Nos organizamos, preparamos el equipo, desarrollamos el nuevo protocolo que tuviera todas las medidas de bioseguridad, entregamos a la Alcaldía y ellos nos aprobaron. Lo anunciamos a nuestros clientes, preparamos paquetes especiales para reactivar la compra de servicios; la gente estaba haciendo sus reservas e íbamos súper bien pero hoy nos levantamos con la noticia de que no, de que el gobierno local al parecer no tuvo en cuenta la no revisión del decreto y el Gobierno Nacional no lo ha autorizado”, manifestó Cirle Tatis, creadora de Pelo Bueno.

Tatis, al igual que muchos dueños de peluquerías en la ciudad, quedó “con los crespos hechos” ya que aunque su empresa estaba aprobada para la reapertura, ahora deberá esperar una nueva decisión y se ve en la obligación de decirles a los clientes que habían agendado y pagado citas que no los puede atender.

“Toca llamar a todo el mundo y decirle que se nos sale de las manos, que no podemos recibirlos, que la cita va a estar ahí disponible para cuando el Gobierno Nacional y Distrital se pongan de acuerdo y podamos recibir a la gente nuevamente y cuando se puede reagendar o devolver el dinero si así lo desean”.

Agregó que es indispensable tomar decisiones concretas en la ciudad pues este tipo de acto juega con las expectativas y la estabilidad de los microempresarios.

“Seguramente no hay malas intenciones pero hay mucha improvisación. Este revés genera molestia, indignación y decepción porque no se trata solo de una persona, sino de un equipo completo que se ha puesto en función de poder abrir. Ahora hay que mirar a ver qué se hace”.

Esta mezcla de emociones que expresó la creadora de Pelo Bueno también la comparte Jefri Rosado, dueño de un salón de belleza.

“Me encuentro indignado y molesto porque ya nos habíamos llenado de expectativas y de ilusiones de nuevamente poder laborar, y ahora recibir nuevamente esa noticia es desalentador porque no solo somos los propietarios si no también los empleados quienes se encuentran en crisis”.

A su vez, Madelein Mercado, dueña de una peluquería con su nombre, afirmó que con la nueva decisión quedaron en las mismas.

“Los meses siguen pasando, la situación y las deudas no dan espera; tenemos compromisos con los arriendos, los proveedores y los costos fijos de la peluquería. Los recibos de energía y agua siguen llegando aunque sea con un consumo básico”, contó la estilista y propietaria.

Sin ayudas del gobierno

Para Madelein una de las mayores preocupaciones es que el gremio de estilistas no ha recibido ningún tipo de beneficios de parte del gobierno y tiene que brindarles garantías a 12 trabajadores que dejaron de atender clientes desde mediados de marzo, cuando se decretó el primer toque de queda en Cartagena.