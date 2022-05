Uno de los imitadores, identificado como Isber Guanire, quien usaba una chaqueta roja en el momento de los hechos, dio su versión a El Universal.

“Llegué a la plaza de San Pedro. Noté que la iglesia estaba abierta, en plena misa, y me coloqué exactamente frente al restaurante Crepes & Waffles a esperar que cerrara. En ese momento pasó en una moto el otro Michael y le dije de lejos que yo estaba primero y que estaba esperando que la iglesia cerrara. Entonces, alegando que yo no estaba posicionado y sentado en la plaza, decía que yo no había llegado primero sino él”.

El imitador de Jackson indicó que “ya en la plaza, vuelvo a aclararle que estoy primero y que no bailaré con la iglesia abierta, ya que el cura se ha quejado en varias oportunidades. Sin tener en cuenta mis palabras, enciende el bafle, se lo apago por abusador y es cuando me propina un golpe. En ese momento busco defenderme y el hermano, que hace de zombie, me sujeta por el cuello, por la espalda, y este otro se abalanza a golpearme repetidas veces, por lo que forcejeo para quitármelos de encima”.

Agregó: “Seguí insistiendo en que no bailaran mientras la iglesia estuviera abierta y seguí defendiéndome del otro Michael, ya que me tiraba puños, entonces hubo agresión entre ambos. Cuando se detuvo la contienda seguí insistiendo en que nadie iba a tocar con la iglesia abierta y en que yo llegué primero. Fue entonces cuando procedieron a retirarse de la plaza y yo me quedé esperando al cuadrante de la Policía para explicar lo sucedido”.

Isber Guanire destacó que esa misma noche conversó con los otros dos implicados en la riña y conciliaron sus diferencias. Como mutua muestra de buena voluntad bailaron juntos en la misma plaza en la que minutos antes se habían agredido.