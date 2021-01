“Hubo una acción de tutela que presenté porque me el director de Corvivienda me había negado el derecho de petición y no me dio una respuesta de fondo sobre dónde estaban los $12 mil millones que él habló de extraviados y cuáles eran los beneficiarios que se habían sustraído. Como no respondió, entutelé el derecho de petición y él se vio obligado a responder”, explica el exalcalde de Cartagena Pedrito Pereira haciendo claridad sobre el proceso en el que busca que desde Corvivienda se rectifique su buen nombre y honra por las acusaciones sin fundamento que hicieron contra él durante la transmisión en redes sociales del Libro Blanco que promueve la Alcaldía el año pasado.

Exalcalde Pedrito Pereira gana tutela y Alcaldía deberá rectificar

Del mismo modo, Pereira señala que luego de que respondieran en segunda instancia, el fallo fue revocado porque el director de la entidad, ya obligado por la sentencia de primera instancia, le dijo “que los 12 mil millones de pesos están en la secretaría de Hacienda y que no hubo ningún cambio de beneficiarios”. Pereira insiste en que se debía hacer el acto de rectificación, pero que al no llegar éste, se vio en la obligación de entablar otra acción de tutela por el derecho al buen nombre y la dignidad, cuyo reciente fallo también lo favoreció.

“Él tendrá todo el derecho a impugnarla, pero todos los que conocemos de estas acciones judiciales sabemos que mientras la impugne debe darle cumplimiento al fallo”, recalca el exalcalde.