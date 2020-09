Continúa el burgomaestre diciendo que tras ser evaluado el caso por el comité conciliación del Distrito, Seidel en conjunto con el secretario Técnico de Conciliación, Nayib Alberto Tapia, supuestamente en vez de presentar el acta de la conciliación, presentaron una certificación hecha por Tapia en donde aseguraron que el comité aprobó la transacción, cuando según explica el mandatario no fue así. (Lea también: Minuto a minuto: Dau revela nuevas irregularidades en el Distrito )

El exmandatario agregó que debido al poco tiempo quedaba de su administración, optó por no hacer el pago a Acuacar, con el fin de que la administración de Dau, tomara la decisión que considerara pertinente.

“En 2017 un alcalde encargado dio la orden de que se le giraran los recursos a Aguas de Cartagena, pero finalmente estos llegaron al Distrito, al nosotros recibir las reclamaciones se revisó la documentación y creímos que no eran suficientes, consideramos que había que hacer una conciliación o transacción y así se hizo, pero era una obligación que ya estaba reconocida. Sin embargo, al ver que el periodo administrativo ya se iba acabar, no hicimos ningún pago para que esta administración decidiera qué hacer con esos recursos, no hicimos ningún pago por ese concepto”.

Pereira terminó asegurando que el alcalde está tratando de crear un escenario de irregularidades que no existe.

“Creemos que como su administración usó esos dineros para incorporarlos al presupuesto seguramente están recibiendo reclamos de Acuacar, puede ser, y tratan de crear un escenario de irregularidades para justificar un dinero que el Distrito en administraciones anteriores ha reconocido la deuda a Aguas de Cartagena por el manejo del siniestro. De tal manera que queda claro que en 2019, ni se reconoció la obligación, que venía de tiempo atrás, y tampoco se hizo ningún pago, la actual administración es la que le ha dado uso a esos recursos”, indicó Pedrito Pereira, exalcalde de Cartagena.