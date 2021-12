Estos voceros, que representan a cerca de 960 trabajadores de las playas de este sector turístico, aclararon que no fueron ellos quienes hicieron los bloqueos, sino los compañeros que no cuentan con confianza legítima y que suman aproximadamente otros mil. Es decir, son más de 2 mil las personas que trabajan en las playas de Bocagrande y sus alrededores.

Tras un bloqueo que duró más de cinco horas y que paralizó las actividades en Bocagrande el jueves pasado, los reproches de la ciudadanía no se han hecho esperar. Las críticas han sido dirigidas tanto a los trabajadores de las playas que protagonizaron las protestas, como contra la Alcaldía de Cartagena por, supuestamente, no atender previamente a estas personas. (Lea: “Alcaldía, primer responsable de los bloqueos en Bocagrande”: gremios).

Alberto Vergara, representante legal de la Cooperativa de Venta de Fritos y Jugos de Cartagena, se refirió a las peticiones que tiene el gremio de cara al megaproyecto de Protección Costera, que se ejecutará en la zona.

“Somos 17 organizaciones que agrupan a 960 trabajadores con confianza legítima y estamos muy inconformes con el manejo que le han dado al proceso. No nos oponemos a la Protección Costera, es una obra importante para el desarrollo de Cartagena, pero no nos han dado ninguna garantía. Queremos que el Distrito abra una mesa de concertación con todos nosotros para que haya un retorno seguro después del amoblamiento. También rechazamos la falta de cumplimiento del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), que hace cuatro meses nos prometió darnos los formularios de compensación económica que recibiremos mientras hacen los trabajos y aún no los hemos recibido. Igualmente, solicitamos que se levanten las persecuciones que nos tienen de la oficina de Espacio Público y la Policía, queremos que nos dejen trabajar libremente. Por último, pedimos que corran el comienzo de la obra de Protección Costera para después del 20 de enero, pues esta es la mejor época para nosotros, la más esperada del año, y deben tener en cuenta que venimos de una pandemia de la cual todavía seguimos en quiebra”, argumentó Vergara.

Proponen un cabildo

Javier Curi, especialista en política pública y asesor del gremio de servidores turísticos con confianza legítima, insistió en que seguirán acudiendo a las vías legales para lograr ser atendidos por las autoridades. Así mismo, indicó que gestionarán la consecución de un cabildo abierto para lograr sus propósitos, y que solo acudirán a las vías de hecho en caso de extrema necesidad.

“El trabajo que se ha venido haciendo nos ha permitido mirar otros mecanismos de participación para defender nuestros intereses, no son las vías de hecho, queremos hacer énfasis en eso. El 13 de febrero del 2020 le radicamos un derecho petición al alcalde William Dau, diciéndole que por favor queremos comenzar a trabajar con base en la Ley 1988 del 2019, que establece lineamientos para la implementación, formulación y homologación de una política pública de los vendedores informales, pero a la fecha no hemos sido atendidos. Queremos seguir por las vías legales, por la normativa, por eso hacemos el llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio del Trabajo”, recalcó el asesor, puntualizando que empezarán un proceso para recoger 9 mil firmas para inscribirlas en la Registraduría y así poder convocar el cabildo abierto, con el que se esperan soluciones contundentes.

Cabe resaltar que el monto a recibir mensualmente mientras se ejecutan los trabajos en cada tramo es de un millón 280 mil pesos. Según han explicado desde Valorización Distrital y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, es un dinero al que accederán todos los trabajadores censados.

David Múnera Cavadía, alcalde encargado de Cartagena, manifestó tras la protesta del jueves que los servidores turísticos no deben preocuparse, pues su regreso a las playas está garantizado, ya que el Distrito no tiene intenciones de desalojarlos de los puestos de trabajo que históricamente han ocupado. (Lea: “No hay ninguna razón para preocuparse”: Múnera a protestantes en Bocagrande).