Peatones se quejan y consideran un peligro el semáforo de La Castellana

Las fallas en un semáforo puede generar confusión en los cruces de calles y avenidas. Los peatones pueden encontrarse en una situación peligrosa al no tener claridad sobre cuándo cruzar la vía de forma segura, y los conductores no pueden anticipar la presencia de peatones debido a la ausencia de señalización adecuada. Lea también: “Sólo dura 20 segundos en verde”: quejas por semáforo en Avenida del Lago

Las quejas se deben a que cuando pasan los peatones por la cebra, el semáforo no dura el debido tiempo en rojo “Con estos soles calientes que hacen, uno difícilmente ve la carretera para cruzar, uno se confía y se guía por el semáforo. No es justo que los semáforos no sirvan, uno ve que los conductores se pasan embalados, y tampoco es que tengan la culpa. El semáforo se cambia abruptamente de verde a rojo, vi con mis propios ojos que no se tarda el debido tiempo en amarillo para darle el tiempo a uno de cruzar correctamente”, indicó Piedad Duque a El Universal.