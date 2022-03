“El tribunal suspendió el proceso arbitral desde la fecha en que se presentó el escrito (29 de marzo) hasta el 24 de abril para que las partes tengan la posibilidad de dirimir la controversia que hay entre el Distrito de Cartagena como convocado y nosotros (Concesión Vial) como convocante, sobre si la Tasa Interna de Retorno (TIR) se alcanzó o no. La convicción y la posición nuestra es que la TIR no se ha alcanzado, así como lo han dicho múltiples entidades, a pesar de lo que dijo la Contraloría General”, sostuvo.

Agregó que esta suspensión “es un aire que se toma para que las partes puedan llegar a un entendimiento”. “Si se logra, sería fabuloso. Si bien hay un peritazgo que hizo el Distrito a través de un particular, nosotros hemos tenido la oportunidad de contradecir ese peritazgo con otro peritazgo”, dijo.

En la comunicación, el tribunal aclara que dicha suspensión no incide en el término del trámite arbitral, que aún no ha iniciado “de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012”, pero sí aplazó la audiencia de conciliación prevista para este miércoles 30 de marzo. Le puede interesar: “Recaudo de los peajes no será más para la concesión vial”: Dau

Cabe recordar que el Tribunal de Arbitramento es el que tiene la última palabra sobre la continuación de los peajes internos en Cartagena.