Peaje de Turbaco: marchan para pedir continuidad de Autopistas del Caribe

“Lo que estamos buscando es que nos escuchen, la defensa al derecho al trabajo que lo vemos en peligro por el paro de no recaudo y eso evita la continuidad del proyecto de la doble calzada. Nuestra nómina que se verá afectada por el desmonte del peaje son cerca de cuatro mil personas, pero muy seguramente siete mil familias se verán afectadas a futuro”, dijo Jorge Luis del Valle Osorio, inspector vial.

Y continuó: “Pero no solo trabajadores porque alrededor de los peajes dependen un mundo de personas. La información que nosotros tenemos es que están en mesas de negociación y lo que queremos es hacernos sentir y manifestarle a la gente que somos parte de la solución del conflicto. Queremos que nos escuchen, queremos diálogo”.

“El Comité No Más Peajes recibió un correo electrónico donde informan que la ANI prorroga el acto administrativo que rige el alza de las talanqueras con el fin de continuar las mesas de trabajo. Es decir, para el 1 de junio no habrá ningún tipo de novedad en el peaje y estarán avisando cuándo se realizarán las pre-mesas para continuar con los próximos diálogos”, dijo Linda Pinedo, líder de Turbaco.

Ángel Barreto, miembro del Comité Antipeajes aseguró que en medio de las mesas de trabajo le han solicitado a la ANI una serie de documentos y no han obtenido respuesta.

“Los documentos son el acta de terminación del contrato 008 de 2007 y el acta de reversión con todos sus anexos e inventarios del contrato terminado, ya que esos activos debieron pasar al Estado, tales como ambulancias, grúas, maquinaria y predios”, dijo.

Otras opiniones

El veedor Héctor Pérez se refirió a la manifestación pacífica que adelantan los colaboradores de Autopistas del Caribe. “En ningún momento nos hemos opuesto a la construcción de la doble calzada por la vía La Cordialidad, respetamos el derecho al trabajo de las personas que laboran y piensan ingresar a todos esos trabajos. Lo que está claro desde un principio es que suficientemente el concesionario de estas inversiones va a recuperar su inversión sin el peaje de Turbaco”, dijo Pérez.

Y reiteró: “No tiene que ir el peaje de Turbaco porque el 70% de esas obras se van a realizar en el departamento del Atlántico, aquí -Turbaco- no se va a realizar ninguna inversión ni mejoras de vías. Esa caseta es ilegal y no desde ahora, sino desde 2007, época donde no estaba contemplado colocar dicho peaje”.

“Se debe investigar la ilegalidad del contrato de Turbaco, porque incumplieron el fallo de la Corte Constitucional, el C149, que los obligaba a respetar el POT y el uso del suelo. Tampoco han liquidado el primer contrato que ya se cumplió la TIR”, agregó.