Paseo familiar de turistas en isla de Cartagena terminó en disgustos

Una bebé, una pareja de esposos y una adulta mayor fueron los protagonistas de un recorrido en Cartagena explicado como: “una completa pesadilla”. La familia narró lo ocurrido en sus vacaciones por la ciudad, mencionan que todo iba bien hasta que no se resistieron a la tentación de tomar un pasadía.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes festivo 22 de mayo, los turistas tomaron un tour para playa Lizamar. “Nos recomendaron esta playa porque viajamos con una bebe de 15 meses y mi niña de 4 años. Nos pidieron que fuéramos muy puntuales a las 8.00 am. Nos ofrecieron dos horarios, y tomamos el de las 9.00am (supuestamente). Vinimos zarpando a las 10.15am”, contó el padre de familia al medio nacional El Tiempo. Lea también: Desde este miércoles hay restricciones vehiculares en el Centro Histórico

También agregó: “La espera fue incómoda, los motoristas no conducían con prudencia. Se detuvieron al rededor de 20 minutos. La demora fue enorme, y no les importó que tuviéramos niños. El pasadía costó entre $200.000 y $300.000 por persona, lo vendieron en el Centro y dijeron que uno tenía derecho a un almuerzo, baño y en horas de la tarde el transporte de regreso en lancha hasta Cartagena. Pero no fue así, porque llegamos allá a las 11:25, no había agua en los baños, nos fueron a buscar a las 3:00 p.m. Sin más, nos dijo que nos íbamos ya, y si no veíamos como nos íbamos”, narró con indignación el padre de familia.