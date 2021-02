Imploran una ayuda

“A Cartagena llegamos desplazados desde el departamento de Córdoba, nos tuvimos que quedar en ese puente por más de un año porque no teníamos dónde más estar. Pero no podíamos seguir ahí, nos robaron todo, nos sacaron hace una semana. A Villagrande llegamos por la gracia de Dios, hemos contado con apoyo de la gente, una vecina nos prestó ayer la cocina para hacer un poquito de arroz con pollo”, sostuvo una de las mujeres, cuyo nombre mantenemos en reserva.

Ella pidió al Distrito, a alguna fundación o a los cartageneros que los auxilien para salir de esa dramática situación.

“En estos momentos lo que más necesitamos son pañales, alimentos, potes, porque tenemos un bebé de 8 meses, es mi nieto. No tenemos utensilios ni ropa, no tenemos nada. Hace dos días nos tocó cocinar en un monte cercano. Esta no es la vida que queremos pero es la que nos ha tocado, deambular de aquí para allá, queremos una estabilidad y vivir en mejores condiciones”, expresó la señora.

Este medio puso en conocimiento de la situación a la Secretaría de Participación de la Alcaldía de Cartagena, desde donde señalaron que programarán para las próximas horas una intervención a la familia con el fin de ubicarla en un hogar de paso, mientras se le define una solución de fondo que garantice los derechos de todos, especialmente de los menores de edad.