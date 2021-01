El pasado 23 de enero entró en vigencia en todo el país la nueva resolución del Ministerio de Transporte sobre el correcto uso de cascos para usuarios y conductores de motos, sin embargo, durante los primeros controles de las autoridades fue evidente la falta de respeto por la normativa.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), entre el sábado y el domingo se instalaron puntos de control en los CAI de Bocagrande, San Pedro, Crespo, Manga, Ceballos, Martínez Martelo y en la avenida Luis Carlos López, en los cuales se impusieron 116 órdenes de comparendos a personas que se movilizaban en motocicletas.

“En cuanto a las condiciones mínimas no acatadas, los motociclistas fueron advertidos por nuestros agentes con mensajes de pedagogía para cumplir la normativa basada en que se use con la cabeza completamente inmersa en este elemento de protección, que los broches y las correas estén bien ajustadas, no conducir con dispositivos móviles entre la cabeza y el casco y los que tengan cubierta facial inferior movible, deberá estar fija en la parte inferior del rostro.”, indicó el director de la entidad, Janer Galván.

El organismo de tránsito recordó que incumplir esta resolución conllevan a una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $454.263. Así mismo, no utilizar el casco dará lugar a la inmovilización del vehículo.