En 2016 el parque fue inaugurado por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con una arborización que forma parte del primer plan de paisajismo que elaboró el Grupo Verde Ltda., con unas especies de las que ahora no queda ni el 80% de lo que había.

“El Distrito sí quiere recibir el parque —aseguró—, porque hasta aquí han venido los funcionarios de la Gerencia de Espacio Público y nos lo han dicho. Pero, al mismo tiempo, consideran que el espacio no está en buenas condiciones para ser recibido”.

Al respecto, explicó que el parque está en esa situación debido a que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no lo ha entregado a la Alcaldía de Cartagena, razón por la cual el Distrito no ha podido asignar ningún presupuesto para el mantenimiento constante.

“Este es un bien de la Nación —explicó Margarita Pacheco—, porque es un relleno de arena, que viene desde el túnel de Crespo y de mar abierto, como el primer proyecto de mitigación al cambio climático litoral urbano que hay en Colombia, debido a que a este barrio se lo estaba comiendo el mar con la erosión costera”.

Esa primera inversión la hizo la ANI desde el Aeropuerto Rafael Núñez hasta el frente del edificio Corales de Indias, lo cual suma una longitud 3.5 kilómetros; y es el parque urbano más utilizado que tienen los barrios que rodean el cerro La Popa.

“Queremos —agregó Pacheco— que el parque sea entregado por la ANI en debida forma, para que, a su vez, el Consejo Distrital apruebe un presupuesto correspondiente a lo que debe ser esto en pedagogía ciudadana, en cuanto a enseñar a los niños a no botar plásticos, a tener un sistema de recolección de residuos, un sistema de recolección de aguas lluvias y para regar el parque en la época de sequía, y arborizar con especies que correspondan a este ecosistema”.

Javier Martínez, otro integrante de la asociación, relató que la ANI tenía un concesionario llamado Consorcio Vía al Mar, que tuvo el parque hasta 2019, “y la verdad es que, aun con algunas falencias, funcionaba bastante bien. Pero a partir de 2019 el nuevo consorcio que debía asumirlo dijo que solo recibiría el túnel y que lo demás no era cosa suya. Por esa razón la ANI tuvo que recibir el parque con la idea de dárselo al Distrito, pero este le dice que hasta que no esté en buenas condiciones no lo recibe”.

Ana Victoria Molina, otra amiga del parque, anotó que el espacio ya cumplió un año abandonado, “y las instalaciones deportivas están pintadas por iniciativa de los jóvenes que las utilizan con frecuencia”.

La asociación dice estar informada de que el Distrito tiene una mesa de negociaciones con la cual desea reunirse para exponer sus puntos de vista sobre la situación del parque, empezando por que se dé un reconocimiento, por parte del Estado, al interés que tienen los vecinos en hacer un modelo de colaboración.

“Nosotros —añadieron— propusimos a la ANI un modelo de adopción de un pedacito de parque frente al edificio Oceana, donde vivimos la mayoría de los asociados, pero no ha sido posible formalizar esa adopción. Hasta ahora hemos hecho lo mínimo, porque lo demás no lo permite el Estado. Entonces, debería aclararse cómo será el modelo colaborativo del Estado con la ciudadanía, porque al fin y al cabo somos los usuarios del parque, y nos interesa que todos los niños tengan un parque decente y referente en Colombia”.

También dicen apostarle a la reforma del reglamento que existe en el parque, porque no contempla horarios de disfrute de las zonas deportivas y de las ciclovías. “Por eso queremos reunirnos con los vecinos, la ANI y el Distrito con el fin de modificarlo, en aras de evitar conflictos entre los jóvenes”.

La ANI informó que actualmente, junto con el concesionario y la interventoría, adelanta los procesos que se requieren para recuperar parque lineal.

“De igual manera —aseguró—, avanzamos en la solicitud de mesa técnica para hacer la entrega formal del parque a la Alcaldía de Cartagena”.