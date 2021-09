La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le salió al paso a algunos señalamientos ciudadanos, respecto a las condiciones del Parque Lineal del Crespo, que al parecer no ofrece muchos avances en sus adecuaciones, pese a que el pasado 21 de abril se firmó el acta que anunciaba la puesta en marcha de los trabajos para restaurarlo.

El acuerdo incluía intervenciones a los sistemas de iluminación, riego automático, mobiliario, cerramiento para las canchas, barandas de protección, entre otras, las cuales durarían dos meses; sin embargo, a la fecha los trabajos no concluyen.

(Lea: Quejas por demoras en obras de restauración del Parque Lineal de Crespo).

Bernardo Romero, quien suele visitar el parque para hacer actividad física, dice que el lugar, aunque sí tiene algunas mejoras, aún no es el espacio ideal para la integración y el libre esparcimiento que la gente espera.

“Soy ciclista aficionado y vengo varias veces a la semana, pero no lo hago de noche porque sigue a oscuras. Lo que más me llama la atención es que aún no se retira la arena del sendero que está paralelo al túnel, lo cual es un peligro para quienes van en bicicleta en sentido Zona Norte - Centro. Aparte, aún sigue enmontado y la vegetación está metida en la ciclorruta”, expresó Romero.

Por su lado, el líder comunal de Crespo, Luis Antonio González, asegura que han estado en permanente diálogo con funcionarios de la ANI, para que el proyecto se realice con todas las especificaciones acordadas.

“Nos han dicho que están definiendo el tema presupuestal y que a más tardar en octubre nos entregan el parque. Esperemos que así sea”, señaló el gestor cívico.