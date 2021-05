Pero hoy el parque, que era administrado y mantenido por la Gobernación de Bolívar a través de un comodato con la Alcaldía, ya no está a cargo de la administración departamental sino de la Gerencia de Espacio Público del Distrito, y a la fecha no ha vuelto a abrir sus puertas, dejando a muchos sin poder disfrutar de este maravilloso lugar.

¿Qué pasó?

“Cuando fuimos la primera vez al parque nos encantó y desde ahí siempre íbamos, pues es un bonito lugar donde se podían encontrar diferentes actividades y hasta alimentos”, comentó López, agregando que: “A mí me habían dicho que lo habían abierto, pero fuimos y nada, está todo cerrado, es muy triste que un parque así se pierda, pues es muy necesario para la ciudad, ya que ahí uno se siente seguro”.

Lo mismo piensa Catalina Pérez, quien añadió que “por mi casa no hay parques y creo que con tantas edificaciones que están haciendo, la ciudad en el sur se quedará sin estos espacios para los más pequeños. Cuando quiero que mi hijo esté en contacto con la naturaleza, me toca llevarlo hasta el otro lado de la ciudad y yo que no tengo transporte propio, me toca gastar mucho dinero”.

Gracias a su ubicación, Chambacú, los visitantes pueden llegar desde cualquier medio de transporte, taxi, moto, Transcaribe, bus de servicio público, y si lo hacen en carro particular tienen disponible una zona para el parqueo.

Este parque abrió por primera vez sus puertas el 8 de diciembre del 2015 y en marzo del 2017 fue reinaugurado, teniendo mucho éxito en visitas, pero entonces ¿por qué está cerrado? El Universal conoció que el comodato que tenía la Gobernación con la Alcaldía, al parecer, no habría sido renovado por esta última administración, los motivos son inciertos, lo único claro es que mientras se llega a una decisión, el parque poco a poco se deteriora.

En un recorrido que hicimos por la parte externa del lugar, pudimos notar que algunas de las rejillas que lo protegen están en mal estado, muchas incluso ya no existen, lo que hace que este lugar vaya perdiendo la calidad y se esté quedando en el olvido y abandono, así como ha ocurrido con otros parques de la ciudad.