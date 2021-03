El emblemático Parque Centenario es epicentro de los barrios del Centro Histórico como San Diego y Getsemaní, se fundó para conmemorar el primer centenario de la independencia de Cartagena. Ha sido históricamente un lugar de reunión para los ciudadanos y un espacio de cultura, por ello su reapertura es tan importante para los cartageneros e incluso para los visitantes.

De acuerdo con la administración del parque, para su conservación se requiere el compromiso de todos los cartageneros. Por ello, se han determinado normas de estricto cumplimiento para su preservación.



Con nuevas reglas contempladas en un acuerdo para la protección ambiental y cultural, la Dirección de Apoyo Logístico de la Alcaldía permitirá la circulación interna de transeúntes y visitantes para que aprecien su belleza natural, mientras que los libreros podrán seguir ejerciendo sus labores, también cumpliendo medidas de bioseguridad.



La administración del Parque Centenario construyó un protocolo interno de bioseguridad con un enfoque diferencial para la reapertura, siguiendo las recomendaciones para prevenir la propagación de la COVID-19 en Cartagena:

1. Lavarse las manos con frecuencia

2. No saludar a las personas con besos o apretones de mano

3. Evitar tocarse los ojos y/o la nariz

4. Mantener la distancia entre una persona y otra

5. No se permiten aglomeraciones

6. Está terminantemente prohibido el tránsito en zonas verdes y jardineras

7. No se deberá tirar piedras ni objetos a los animales y/o árboles frutales

8. No se permitirá el consumo de bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas

9. No alimentar a los animales con mecatos, goma de mascar u otro alimento que resulte nocivo para ellos.

10. El horario de ingreso y salida es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., sin excepción.