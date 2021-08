El Comité Nacional de Paro invita a las movilizaciones pacíficas, masivas y guardando todos los protocolos de bioseguridad. 26 de agostotodo el país en Bogotá desde las 10 am, desde el Parque Nacional a la Plaza de Bolívar pic.twitter.com/gI3tGcfykv

- Miércoles, 25 de agosto

Para el miércoles se realizará una toma durante cinco días en las afueras de la Gobernación de Bolívar por parte de los Marchantes Etnicocampesinos de los Montes de María (MECMM).

En la manifestación, convocada ante los incumplimientos de la institucionalidad en el Plan de Intervención Especial (PIE), se prevé que participen cerca de 500 personas de diferentes municipios del departamento.

“ A dos años del Gobierno actual del departamento de Bolívar no se ha realizado ninguna mesa de seguimiento, mientras que las reuniones, mesas técnicas y demás espacios preparatorios que se han desarrollado en el marco de los acuerdos, se han limitado a la rendición de informes por parte de la Gobernación; y el Plan de Intervención Especial -PIE- se encuentra en su mínimo nivel de cumplimiento, teniendo en cuenta que algunas obras no han comenzado su ejecución y las que se están ejecutando no cumplen con los criterios para que reconozcamos su efectiva implementación”, afirmaron los Marchantes Etnicocampesinos de los Montes de María.