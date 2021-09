La Alcaldía de Cartagena dio a conocer este lunes que ayer se realizó una en mesa de trabajo con el sindicato de taxis, en la cual escucharon las solicitudes y quejas del gremio frente al control operativo que viene realizando el DATT contra la prestación de servicio no autorizado por parte de algunos conductores del gremio.

Detalló que en lo que va corrido de este año, se han impuesto 1.060 infracciones por prestar servicio de transporte no autorizado, a través de la imposición de la infracción de tránsito D12 o de la infracción de transporte código 590. Este valor supera lo realizado en las vigencias anteriores con corte al mes de septiembre, al comparar con registros de los últimos 6 años.

“Esta administración ha realizado importantes acciones para fortalecer el cuerpo operativo del DATT, y de esta manera realizar controles efectivos al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. De igual manera, se realizan con una mayor frecuencia controles a la prestación de servicios no autorizados en vehículos particulares y de servicio público individual, colectivo y especial”, sostuvo Galván.

El DATT precisó que en lo que va corrido de este año, se han impuesto 1.060 infracciones por prestar servicio de transporte no autorizado.

El DATT precisó que en lo que va corrido de este año, se han impuesto 1.060 infracciones por prestar servicio de transporte no autorizado.

“Al analizar el número de infracciones realizadas por tipo de servicio, se observa en las estadísticas que aproximadamente por cada 10 órdenes impuestas por servicio no autorizado, 9 son realizadas a conductores de vehículos de servicio particular, y 1 a conductores de servicio público. No obstante el organismo de tránsito continúa realizando acciones en todos lo segmentos de ilegalidad de transporte que son objeto de control”, añadió el funcionario.

Están reunidos

Félix Barrios, presidente del Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena (Sincontaxcar), informó a este gremio y a la opinión pública que por la problemática en mención, ingresó a una reunión “por medio de una coordinación de la personera distrital, con el alcalde y otros funcionarios de la Administración”.

No obstante, recalcó que “nos mantenemos en pie de lucha hasta cuando no haya algún resultado positivo a favor del gremio de taxistas en nuestras justas peticiones. Les agradezco mantener las movilizaciones”.