“Nosotros hemos hablado con Rappi a través de Google Meet, en videoconferencia, y decimos lo que sucede. Lo que nos responden es que no es posible porque en Rappi no pasan esas cosas. No nos escuchan”, explica Carlos Esalas, uno de los voceros del grupo de rappitenderos.

1. Las tarifas. Carlos Esalas dice que desde el martes 9 de noviembre dejaron de cobrarse en la aplicación, sin ninguna explicación, los recargos por complejidad, que consisten en un valor adicional a la tarifa base del servicio y que variaba de acuerdo a las distancias o el tamaño del pedido. También dicen que en muchas ocasiones no reciben el pago por las propinas y en otras el dinero que reciben es muy inferior al que entrega el cliente.

“Ellos están modificando la aplicación en la que el pedido tiene una tarifa base de 600 pesos, cuando siempre nos han dicho que la tarifa mínima es de 1950 pesos, que nunca debía caer un pedido así porque aunque sea muy cerca va a tener recargo de 400, de 500 o 1000 pesos, entonces nunca debería haber un pedido de 1800. Pero estamos viendo lo que sucede con los pedidos fusionados, que son unos paquetes en 2800, no estamos llegando ni a los 1950 de la tarifa base por pedido así. Además sin la propina y sin el recargo por complejidad”, comenta Esalas, que revela que pasó de ganarse entre 450 mil pesos semanales a solo 50 mil en la última semana por esos cambios.

“Lo de las tarifas a nosotros nos afecta porque fue un cambio drástico. Lo que te hacías en un día de 8 horas ahora te lo tienes que hacer en 18. Prácticamente nos estamos viendo obligados a permanecer en Rappi todo el tiempo para poder hacer lo que hacíamos antes. Antes con un pedido podías hacer 8 mil pesos, ahora para hacer eso tienes que hacer tres pedidos y eso es desgaste de la moto y desgaste físico”, sustenta por su parte el rappitendero Elías Kerguelen.

2. Obligados a trabajar permanentemente. Los rappitenderos dicen que el concepto con el que arrancó el negocio de Rappi era el de poder ser dueños de su tiempo. Es decir, el domiciliario disponía de las horas en las que podía ofrecer sus servicios. Aseguran que una medida que la app llama autoaceptación les cambió la dinámica y ahora deben estar disponibles todo el tiempo. Explican que si no activan la autoaceptación la app les impone un castigo en el que reciben menos peticiones y si la activan les toca afrontar muchos pedidos que no les resulta rentable.

“Si yo la tengo activa me van a enviar pedidos malos, irregulares y buenos. Pero los pedidos malos son muy malos, ¿qué es un pedido malo?, un paquete de dos pedidos en 2800 pesos en 5 kilómetros. Esos kilómetros están calculados desde un restaurante hacia un cliente y luego hacia el otro cliente y es algo totalmente injusto, sobre todo se lo aplican a los compañeros nuevos. Eso no justifica el gasto de gasolina, etc. Y los clientes no están pagando tan poquito, no nos están pagando el monto que nos refleja la aplicación. No se justifica la cantidad de esfuerzo que hacemos por un pedido tan mal pago.”, aseguran.

Además, dicen que el esquema de trabajo cambió y ahora deben seleccionar un horario para salir con una semana de anticipación. “Hay unas horas que hay que pelearlas entre todos. Con eso limitan el número de rappitenderos. Si no te conectas en el momento exacto te liberan todas las horas que tienes reservadas en el día, o sea que no puedes tener una emergencia porque ellos te bloquean y eso baja las reservas completadas y te afecta en el estado”.

El estado es un sistema de calificación con el que se confiere un grado de confiabilidad al rappitendero. Los estados son Alerta, Bronce, Plata y Diamante y no cumplir con un número de horas trabajadas o recibir malas calificaciones de los clientes los lleva a bajar de estado. En Bronce o Alerta, explican, terminan recibiendo pocos pedidos.

3. No los tratan como empleados. Aunque dicen que en la empresa tienen un seguro, aseguran que el trato que reciben es como si no fueran empleados. “Hay compañeros que se accidentan y ellos siempre dicen que tenemos un seguro, pero apelan a la burocracia. Dicen tienes que traerme este papel y esta otra cosa, tienes que esperar que respondan acá. Y entonces el que está enfermo no resuelve nunca y tiene que buscar de otra manera. O sea no estamos asegurados por la empresa en la que estamos trabajando. El modelo es que no somos empleados sino socios y solo somos socios mientras tenemos un pedido en la maleta, si solo estamos conectados no somos nada”, apuntan.