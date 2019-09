Paro de maestros: hay 120 educadores en Bolívar amenazados estos cuatro meses

Desde la Institución Educativa Antonia Santos, en el Pie de la Popa, partió hacia la Plaza de La Aduana, en el Centro Histórico, la marcha de maestros de colegios oficiales, que están en paro durante 24 horas exigiéndole al gobierno Nacional, al Distrito y la Gobernación garantías y protección tras las amenazas que han recibido varios educadores estas últimas semanas. A esta protesta asistirán docentes, principalmente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y del Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (Sudeb).

Pedro Herrera Céspedes, presidente de la junta directiva del Sudeb, manifestó que en un informe que fue expuesto por el representante de este sindicato ante el comité de amenazados de Bolívar, José Luis Ortiz, se determinó que se están amenazando en el mes a más de 16 maestros y que en general hay 120 amenazas en menos últimos cuatro meses. (Lea aquí: Panfleto amenazante contra docentes en El Hobo, El Carmen de Bolívar)

“Hoy le estamos diciendo en el paro de 24 horas al país, al gobierno de Duque y a la ministra de Educación, que den las garantías necesarias para ejercer el derecho de asociación sindical, y en especial a los violentos, a los amigos de la guerra, a los que pretenden empañar los caminos de la paz y de la justicia social en Colombia, que no nos detendremos, no nos callaremos y no nos esconderemos para asumir el libre derecho al libre ejercicio sindical”, manifestó.

Herrera Céspedes manifestó que han denunciado ante las autoridades intimidaciones, pero que hasta el momento no han recibido respaldo ni protección, por lo que responsabilizan al Estado ante una eventual tragedia.

“Días pasados sufrimos un incidente de intimidación y de violación, lo denunciamos ante el servicio de inteligencia de la Policía, ante la Unidad de Protección y todavía no tenemos el esquema formal que nos de las garantías, sin embargo, seguimos asumiendo y responsabilizamos al Estado de cualquier situación que nos pueda pasar”, agregó. (Lea aquí: Este jueves no hay clases en colegios oficiales de Cartagena por paro de maestros)

Aseguró que pese al evento realizado el 26 de julio, que fue el primero frente a las amenazas con líderes y en el que participó el presidente Iván Duque; la vicepresidenta, el director de la Unidad de Protección, el defensor del Pueblo, el procurador General, el alcalde, y el gobernador de Bolívar, todavía no hay una respuesta y mucho menos avances de la Fiscalía General de la Nación frente a las investigaciones.