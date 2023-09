Pareja “amorosa” en una bicicleta en Cartagena causa furor en redes

La semana pasada el amor brotaba por muchas calles de Cartagena, muchas fueron las parejas que intercambiaron las tan anheladas flores amarillas. No obstante, la historia compartida la semana pasada en TikTok tiene un toque diferente, se trata de una “romántica” pareja que transitaba en bicicleta a la altura de la Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar.

Tras la publicación del clip, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos se reían, pero otros confesaron que esperaban que algo así les pasara en este mes de amor y amistad.

“Las vainas que se ven en mi Cartagena del alma jajaajajaj”, “me cansé de ser espectadora”, “definitivamente a uno no lo han querido pero es nada”, “paso yo por la Piedra de Bolívar y no me veo ese show”, “solo pasa en Cartagena”, “ yo los vi por acá en el universitario, casi de caen por ir besándose”, fueron algunas de las reacciones al clip.

El Universal contactó al creador del video, quien indicó que este fue grabado hace casi un mes en horas de la tarde, y que fue publicado la semana pasada en su cuenta de TikTok.

“Yo soy deportista de alto rendimiento, venía de hacer diligencias personales y vi la escena. Inicialmente lo vi como algo peligroso, ya que ponen en riesgo sus propias vidas por la posición en la que están, pero se veían tan felices que alcancé a grabar ese pequeño fragmento le quise dar un toque humorístico en mis redes”, contó el joven.