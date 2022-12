$!Papá Noel pasó por Nelson Mandela: 900 niños recibieron sus aguinaldos

“Cada año acudo a mis amigos y conocidos , los cuales sé que tienen un buen corazón y dan parte de su cariño representado en regalos para niños de algún barrio de Cartagena, donde no es fácil la llegada de Papá Noel,”, son las palabras de Ivonne Salamanca, la periodista que tiene por tradición anual, gestionar regalos y escoger un barrio al cual acercarse sorpresivamente para llenarlo de arcoíris.

Ivonne Salamanca contó a El Universal , las razones por las que no puede evitar trabajar cada año por esta tradición. “Es una promesa que le hice a Dios y a mi hija. Siento que la mejor forma de darle valor a esta comunidad es diciéndoles que Dios los quiere y que hay personas en otras partes de la ciudad queriendo decirles que son valiosos. Yo no soy de Cartagena, pero es una ciudad a la que le debo tanto”, indicó la bogotana.

“Siempre busco el apoyo de amigos, conocidos, colegas, familiares en Bogotá. Cuento con el apoyo de mis compañeros de la oficina que me ayudan con lo más mínimo. No tengo pena alguna de pedir los regalos, todos los años escojo un barrio que tenga necesidades, a donde Papá Noel no podría llegar”, concluyó Ivonne Salamanca.