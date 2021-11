David Ballesteros Ruiz, residente del sector Central, sostuvo que en la zona también hay dos colegios y si no se hace algo pronto, en el 2022 cuando los niños regresen a clases presenciales, podrían resultar afectados por las abejas.

“Son pequeños entre los 3 y 5 años en esas dos escuelas, es un peligro grande tener esas avispas africanas ahí. Además, los abuelitos que asisten al Centro de Vida también pueden ser picados. Tenemos mucho tiempo solicitando ayuda y aún no han atendido el llamado como debe ser”, sostuvo Ballesteros.

Así mismo, una trabajadora del Centro de Vida manifestó estar cansada de no encontrar soluciones. “Hemos llamado a los Bomberos y han venido, pero no nos resuelven el problema, solo nos dicen que no pueden quitarlas ni matarlas. Ellas primero estaban en una llanta, la gente les echó un líquido para que se fueran y se quedaron en el árbol. Ahí llevan varios meses, afortunadamente no han atacado a nadie, pero es mejor prevenir”, sostuvo la mujer.

Al respecto, desde el cuerpo de Bomberos de Cartagena indicaron que próximamente programarán un operativo en el lugar.