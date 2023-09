Países Bajos expondrá propuesta para Cartagena contra el cambio climático

Así lo indicó el Distrito, que señaló que el evento será el próximo martes 26 de septiembre en el Teatro Adolfo Mejía, en el foro ‘Construyendo con el agua. Soluciones sostenibles para Cartagena’. Este se hará entre las 8 de la mañana y el mediodía, como encuentro de cierre de una serie de talleres de diseño de proyectos innovadores para la gestión del agua y la adaptación al cambio climático de la ciudad, llevados a cabo a lo largo del año en el marco del programa ‘Water as Leverage Cartagena’, construyendo con el agua.

“Para la enviada especial de Países Bajos, Meike van Ginneken, el programa Water as Leverage - Cartagena, construyendo con el agua, es clave porque ‘aborda preocupaciones compartidas de Colombia y Países Bajos sobre el agua y la adaptación climática en ciudades costeras desde una visión de colaboración internacional, donde la experiencia neerlandesa y colombiana se armonizan para alcanzar mejores resultados’. Ella también afirma que ‘los proyectos propuestos por Water as Leverage no son solo una serie de planes, sino una promesa de resiliencia e innovación, por una Cartagena más sostenible, que también pueden crear oportunidades de crecimiento económico’”.