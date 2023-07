“Pagan para que un carro abandone a perritos en Turbaco”: denuncia en Cartagena

Las reacciones ante la denuncia no se hicieron esperar. Incluso, algunos cibernautas hablaron de sus experiencias con los perritos en sus visitas a estas playas. “Los perritos de esta playa son muy nobles, no causan ninguna molestia a turistas”, “Cartagena es un infierno para los animales”, “para nadie es un secreto que en tierras caribeñas colombianas no son empáticos con los animales”, “hace poco estuve en San Andrés y no vi un solo perro flaco, muchos con collar por la playa, súper diferente a la situación en otras ciudades del Caribe, que lástima que incluso la crueldad esté tratando de entorpecer la misión de gente buena con los animales”, fueron algunas de las reacciones.

Finalmente, Ana Isabel Duque destacó que abandonar a los animales no es la forma correcta de combatir la sobrepoblación.

“A uno de los perritos lo reportaron hace más o menos semana y media en Turbaco, y el otro perrito nos lo reportaron antes de ayer. Estaban más o menos a una hora o 40 minutos de distancia de la playa, por lo que es imposible que un perro haya hecho ese recorrido caminando”. Lea también: Video: perro lleva días expuesto al sol y a las alturas en edificio de Manga

Los residentes de este sector hacen un llamado a la tolerancia y empatía, así como también esperan que las autoridades ambientales hagan seguimiento al caso para evitar que más perros desaparezcan.

¿Cómo actúa la ley ante el maltrato animal?

El maltrato animal es sancionado por el por la ley 17/4 de 2016. El Código Penal en el artículo 339, establece que para estos casos de maltrato animal incurrirán en prisión con una pena de 12 a 36 meses, y una multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales leales vigentes. Entonces, estos hechos efectivamente se tienen que denunciar en la Fiscalía para que ellos inicien el trámite de noticia criminal y apliquen las sanciones que establece el mismo código penal.