Pagadiarios: así funciona en Cartagena el “negocio de las quincenas” por WhatsApp

“No es la mejor opción, pero para uno que es pobre, es la única alternativa”, es como describen algunos cartageneros los préstamos a pagadiarios, cartulinas que se cobran mes a mes, quincenal, o semanalmente. Con la llegada de la tecnología muchos de estos papeles a mano han quedado en la obsolencia.

Es común que algunas personas en Cartagena resuelvan una crisis económica con estos préstamos al interés. Algunos impotentes al no tener vida crediticia, o la situación "demasiado apretada", recurren a prestar la plata. No obstante, este no es el único método, en la actualidad hay diferentes mecanismos. Con la llegada de aplicaciones como Nequi, Daviplata, y WhatsApp el negocio ha cambiado sus formas de operar.

“A mi me terminaron el contrato en el trabajo que tenía, me quedé sin empleo y montando emprendimientos por Instagram, pero aún así no me alcanzaba para mis gastos, así que cogí el resto de la plata de mi liquidación para prestarla. Empecé haciéndolo a familiares y personas serias, que yo supiera que tenían con qué responderme. Un amigo me orientó y yo hice un pieza de diseño en Canva y lo publiqué en mi WhatsApp, anunciando que hacía préstamos al interés. Yo presto $200.000 y como es al 20%, la persona tiene un mes para pagarlo. Eso quiere decir que debe entregarme $240.000 en total, $120.000 en una quincena y $120.000 en la otra”, contó Yulieth Díaz a El Universal.