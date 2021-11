“Siempre es lo mismo, vienen los productos dañados o faltantes. Ellos dicen que en el próximo pedido van a reponer lo que no entregaron y nunca lo hacen. Las leches vienen vencidas o pura agua, los panes duros que pueden romper un diente, los mangos biches y los platanitos verdes”, expusieron los padres, quienes se apostaron en las afueras del colegio exigiendo respuesta por parte de la Secretaría de Educación Distrital (SED).

Y es que esta no es la primera vez que los padres de familia de las instituciones educativas beneficiadas por el Plan de Alimentación Escolar denuncian el supuesto mal estado en que los menores reciben estos alimentos.

El operador del PAE reconoció que ha tenido problemas con los paquetes de palito de queso, debido a que no ha encontrado en la región un proveedor que garantice la inocuidad del producto durante los 15 días que debe durar. Añadió que hablarán con el comisionista para definir con que producto reponerlo.

En diálogo con El Universal, el operador del PAE ‘Por los Niños de La Heroica’, que tiene a cargo el suministro de las raciones industrializadas en la I.E. José María del Castillo y Rada y en otros 110 colegios de la ciudad, sostuvo que hoy se presentaron inconvenientes con tres productos de panadería porque el proveedor no pudo entregarlos.

Respecto a las quejas sobre alimentos dañados y vencidos, el operador del PAE aseguró que estos son casos aislados que se presentan en la ejecución del programa.

“Al mes estamos entregando 59.933 raciones industrializadas en orden y en perfecto estado. Los lácteos no están vencidos y desde la bodega todos los productos salen bien. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda presentar un caso de que una fruta se magulle o una leche se corte”, afirmó.

Añadió que si estos casos particulares son reportados por los padres o acudientes de los estudiantes una vez reciben el paquete se hace de inmediato la reposición.