PAE, aseo y vigilancia en colegios no estarían a tiempo

A diez días de que los colegios oficiales inicien el calendario académico, que de acuerdo con la Secretaría de Educación arranca el 20 de enero, aún no está claro cómo se prestarán los servicios de alimentación escolar, vigilancia y aseo de las instituciones, al menos durante los primeros 15 días de clases.

Pues aunque en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) consta que ya se iniciaron los respectivos procesos de contratación, estos siguen en etapa de borrador y si nada extraordinario ocurre se estarían adjudicando entre finales de enero y principios de febrero.

Sobre esto, Olga Elvira Acosta, secretaria de Educación distrital, precisó que desde el inicio de la administración del alcalde William Dau, han trabajado por resolver “todo lo que la administración pasada debió dejar resuelto, pero que no dejó”, como dichos contratos.

“Estamos trabajando duro para que las cosas que no se dejaron hechas se puedan hacer, buscando las salidas jurídicas e institucionales”, aseguró.

Acosta explicó que pese a todo el trabajo que han adelantado para hallar soluciones, ha sido complejo por la premura del tiempo y la “negligencia” de la administración pasada, por lo cual pide a la ciudadanía ser tolerante y apoyar a la nueva administración.

“Le pedimos a la ciudad darle el compás de espera a la administración Dau, que permita ir resolviendo los asuntos que nos dejaron y que no son nuestra responsabilidad, queremos contar con la ciudadanía, estamos dando pasos firmes por resolver todo lo que la administración pasada no nos dejó resuelto y que debía hacerlo, en 13 días resolver todos los problemas licitatorios no va a ser posible”, precisó Acosta.