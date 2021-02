La Contratopedia Caribe

Una de las tres empresas que opera el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena este primer semestre de 2021 tiene a cuestas un historial de incumplimientos e investigaciones por contratos de alimentos en distintas ciudades del país. Se trata de la Corporación Social Buen Corazón, que junto a la Fundación para el Desarrollo de Las Comunidades Vulnerables (Fundecomv) y la Asociación de Profesionales para El Desarrollo Social (Apds) conforman la Unión Temporal ‘Por los niños de La Heroica’. (Lea aquí: Cartagena ya tiene operador del Programa de Alimentación Escolar)

Esa unión temporal, encargada de entregar los paquetes de alimentos para preparar en casa mientras continúen las clases remotas, obtuvo el contrato por $17.254 millones en una rueda de negocios celebrada en enero pasado en la Bolsa Mercantil de Colombia.

Con esa suma, la Alcaldía de Cartagena proyecta beneficiar a 52.451 estudiantes de 77 sedes educativas. Las entregas comenzaron la primera semana de febrero.

Que una de las empresas detrás del PAE tenga cuestionamientos por sus ejecuciones pasadas no la inhabilitaba para participar en la rueda de negocios de la Bolsa Mercantil, pero sí evidencia que la contratación a través de esa entidad en lugar de una licitación pública no es infalible ni garantiza que la alimentación de los estudiantes no quede en manos de firmas que han sido cuestionadas o investigadas.

De hecho, la Corporación Social Buen Corazón simboliza una constante en la contratación pública colombiana: cambiar de nombre —como ese privado lo hizo— cuando hay demasiados reflectores alumbrando cerca. Una práctica que permite camuflar los líos pasados y pujar por más contratos, a través de nuevas razones sociales o como miembro de uniones temporales o consorcios.