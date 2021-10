El proceso

“Nos encontramos con ese panorama y lo que buscamos es un reencuentro con el manglar y la ciénaga. Hacerle ver a la comunidad que este ecosistema no es solo un sitio para talar y lotear sino que tiene unos beneficios mucho más grandes”, explicó la bióloga del EPA, Luisa Pinzón.

“Somos conscientes de que si no les damos a los habitantes una opción para poder salir de la ciénaga, no lo van a hacer. Ellos realmente buscan salir e irse a un barrio formalizado, con servicios públicos, donde no tengan que pasar tantas necesidades, por eso la idea es que estos negocios tengan un impacto positivo para que eso suceda”, dijo Pinzón.

Gracias a esto, jóvenes que solían lotear en el cuerpo de agua han pasado a montar viveros y a participar de las actividades.