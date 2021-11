“Las abejas son inofensivas, ellas por sí solas no molestan al ser humano, somos nosotros los que con prácticas inadecuadas, ruidos y agresiones provocamos ataques que pueden derivar en un serio riesgo para la salud”

Fernando Abello, director de la Oagrd.

Así mismo, el funcionario recomendó no molestarlas, no intentar retirarlas del sitio en el que se encuentran, no tirarles objetos ni quemarlas.

“Las abejas también se alteran con movimientos bruscos o ruidos fuertes, lo ideal cuando se encuentra un enjambre de abejas es dejarlas tranquilas y contactar con la autoridad ambiental para su retiro de forma segura, y solo acudir a los organismos de socorro si se presenta un ataque directo a una persona”, dijo Abello.