¿Otro Aquarela? Hotel en líos por presunta ocupación ilegal del espacio público

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, le ordenó al alcalde de la ciudad y al inspector de Policía de la Comuna Primera de Bocagrande, ejecutar las obras necesarias para adecuar una edificación ubicada en la calle 5, número 2-14, a fin de ajustarla al Plan de Ordenamiento Territorial y a la licencia de construcción número 18/04/20216, modificada por la resolución 0295 del 06/05/2019, expedidas por el Curador Urbano No 1. (Lea: Ordenan a edificio Aquarela restituir espacio público en cinco días)

Este recurso tenía como finalidad proteger los derechos colectivos relacionados con construcciones y edificaciones, fue por ello que la Procuraduría 26 Judicial II para Asuntos Administrativos con sede en Cartagena, solicitó que se adecuara el edificio donde actualmente funciona el hotel teniendo en cuenta la normatividad para proyectos de viviendas multifamiliares. Advirtió que si no es posible realizar las adecuaciones, se debe demoler la edificación por no ajustarse al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La jueza Esther María Meza Camera estableció que las adecuaciones deben realizarse en el término no mayor a un año.

“De no ser posible la adecuación de la obra descrita en el numeral segundo, ordene, a costas de la sociedad Inversiones Salmero S.A.S., la demolición total de la edificación ubicada en la calle 5 (Avenida Cauca) No. 2-14 de Bocagrande de esta ciudad. Lo anterior, por no ajustarse a la dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena”, se lee en el numeral cuarto de la acción popular.