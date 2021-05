La Ungrd envió un oficio a la Superintendencia de Sociedades con el fin de corroborar esta información, razón por la cual primero aplazaron la notificación para el 10 de mayo y luego para el 18 de mayo tras no recibir respuesta.

Siguen los cambios en el cronograma de protección costera. El pasado 16 de abril el Consorcio Proplaya (conformado por las empresas A&D Alvarado & During, Dinacol, Dicon Ingeniería e Inversiones, y Construcciones A.P) fue elegido como el cotizante más favorable para ejecutar las obras y si bien la notificación de este resultado estaba prevista para darse entre el 20 y el 21 de abril, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) decidió aplazar la fecha tras una solicitud de la Vicepresidencia de la República, que pidió verificar la capacidad financiera del consorcio. (Lea: Vuelven a modificar el cronograma de Protección Costera)

Ahora, la fecha se volvió a aplazar para el 21 de mayo toda vez que la información requerida no fue allegada.

“La Superintendencia de Sociedades mediante el radicado No. 2021-01-322063 dio respuesta a la solicitud de la Ungrd en cuanto a la información sobre la situación financiera de la empresa A&D Alvarado & During, sin embargo en dicha comunicación, aún cuando se menciona que se aportan como adjuntos los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2020 tales documentos no fueron allegados, por ello la entidad se encuentra a la espera de los documentos pendientes de envío por parte de la Superintendencia, y en tal sentido modificará el cronograma”, dijo la entidad a través de un comunicado.