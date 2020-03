Otra disputa entre William Dau y Pedrito Pereira por APP Quinta Avenida

Solo pasaron unas horas desde que el alcalde William Dau suscitó un nuevo enfrentamiento con su predecesor, Pedrito Pereira, al publicar en redes sociales un comentario señalando que este había firmado el 31 de diciembre, último día de su mandato, una Alianza Público Privada (APP) para privatizar el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y hoy se conoció que la Oficina de Jurídica de la administración Dau habría instaurado una denuncia penal por una supuesta falta de información de la APP del Corredor Portuario. (Lea aquí: “Dau miente, no he firmado APP para privatizar el DATT”: Pedrito Pereira)

Aunque en la imagen del documento, que circula por redes sociales, y tiene como fecha el 11 de marzo de 2020, no se indica hacia quien va dirigida la denuncia, se lee que “la administración distrital no tiene la información que conforma el expediente del proceso de APP Corredor Portuario de Cartagena y que fue solicitada a la funcionaria responsable de la custodia y entrega del mismo”. Se entiende entonces que la información sobre dicha APP, , que al parecer no encuentra la actual administración, fue solicitada a la entonces secretaria general, Martha Seidel.

Continúa el documento diciendo... “razón por la cual y con el fin de poder hacer el estudio obligado para poder decidir de manera informada y sustentada sobre la eventual suscripción del contrato estatal, es necesario adelantar el trámite de reconstrucción del expediente que previo a esta decisión, se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación”.