Alfonso Cabrera, jefe de la División de Patrimonio Cultural del IPCC.

Acciones y medidas

Los hornos, al ser descubiertos, estaban deteriorados. En el 2012, primer año de estar a cargo de la gestión del patrimonio, la Escuela Taller de Cartagena aplicó los primeros auxilios a los hornos gemelos de Caño de Loro, limpieza y poda de flora invasiva con técnicas pertinentes. Luego, en el 2014, la entidad hizo un cerramiento de los hornos para protegerlos.

En los años posteriores hizo tratamientos fitosanitarios y aseo general de las estructuras, mientras adelantaba reuniones con la comunidad para fomentar la preservación del BIC frente a construcciones privadas. En el 2020, año en el que la institución tuvo un limitado acceso por la pandemia, la comunidad, según la entidad, quitó el cerramiento.

En un operativo, en junio pasado, la entidad alertó de la obra irregular a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, la Inspección de Policía de Caño de Loro y a la Alcaldía de la Localidad 1, solicitando el acompañamiento. Luego, el 27 de agosto, en una visita técnica de inspección, la Etcar evidenció que la construcción continuaba sin restricciones, por lo que reiteraron la petición a las entidades anteriormente mencionadas para que tomen las medidas necesarias y evitar mayor afectación al BIC.

La Secretaría del Interior le informó a El Universal que recibió la solicitud, presentada por la Etcar, y tramitará la situación con la Inspección de Policía de Caño de Loro. Si comprueban que la construcción continúa, y así su afectación al patrimonio, se aplicarán las medidas restrictivas del caso.

Denuncias y prospectivas

Los habitantes insulares que se han empoderado en el cuidado del medioambiente y los inmuebles coloniales reportaron que la construcción sigue en pie. No se atreven a tomar acciones propias, esperando el control de las autoridades, y así evitar las vías de hecho.

Para el arquitecto Alfonso Cabrera, el control tiene que ser macro e integral. “Insistimos en que el PEMP no solo cobije el Centro Histórico sino que aglutine todo. Pedimos a todos los particulares que están haciendo este tipo de intervenciones que desistan y no se arriesguen a sanciones gubernamentales y policiales. No es la única intervención, hay otras irregularidades en Bocachica y Barú, afectando importantes hallazgos arqueológicos de nuestro patrimonio”.

Para Cabrera, en sus términos, esto indica que urge la definición del Plan Especial de Manejo y Protección unificado del paisaje cultural de Cartagena, donde se incluya el 100% de la colección de los 36 hornos encontrados y una centena de otras edificaciones arqueológicas que están en riesgo por estar en predios de particulares que no tienen la experiencia para su conservación y restauración, generando este tipo de inconvenientes.