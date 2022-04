“No hay mal que por bien no venga. He recibido mucho más de lo que he perdido”. Con esa frase don Santander González De Arco agradeció todas las ayudas que le han brindado desde que el pasado lunes en la mañana los cartageneros conocieran su lamentable e increíble historia.

Para el hombre, de 68 años, la vida dio un giro de 180 grados, pues pasó de ser un pescador veterano de La Boquilla a ser el hombre “de moda”. Todo porque estuvo a punto de ahogarse esa madrugada, pero su valentía y sus destrezas le valieron para hoy estar contando su historia de supervivencia.

El que los delincuentes le hayan robado su motor, hundido la lancha y lo hayan amarrado de manos, abandonándolo a más de cinco millas náuticas de la orilla, sirvió para que la ciudadanía se solidarizada con él y le hayan brindado toda clase de auxilios. (Lea: ¡Infames! Roban a pescador de La Boquilla, lo amarran y lo tiran al mar).

Ayer, por ejemplo, le dieron uno muy significativo: un motor. Y hoy, además, las empresas Megatiendas, Veneplast y Todomar S.A se aliaron y le regalaron un casco de lancha de 26 pies de largo para que tenga la equipación completa y pueda salir a sus faenas de pesca cuando se recupere de las lesiones que sufrió.