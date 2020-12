Con la presentación del ‘Libro Blanco’ y una serie de conversatorios, la Alcaldía de Cartagena conmemora hoy, 9 de diciembre, el Día Internacional contra la Corrupción, fecha fijada por la Organización de las Naciones Unidas.

Durante uno de los eventos, el alcalde William Dau sostuvo que a pesar de invitar a los órganos de control, estos no asistieron. “La Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, brillan por su ausencia en este evento que representa, lo que se supone debe ser pieza clave en sus consignas. Todas estas entidades fueron invitadas y como un gesto descortés no asistieron a nuestro llamado, pero nuestra lucha no se desvanece por ellos y por eso hago la entrega simbólica y haré llegar directamente a ellos El Libro Blanco”, manifestó el mandatario.

La anticorrupción no es una utopía