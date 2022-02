Después de dos años de pandemia y un año de haber empezado la vacunación contra el COVID en el país, el uso obligatorio de tapabocas, para algunos sectores, ha pasado a un segundo plano. Sin embargo, desde Bélgica el presidente de la República, Iván Duque, señaló que Colombia no está preparada para eliminar su uso. (Lea: El uso del tapabocas continuará siendo obligatorio en Colombia: Duque)

En las calles de Cartagena, por ejemplo, se aprecia a ciudadanos sin mascarillas o la tienen puesta en el mentón, muchos con la excusa de que ya están vacunados y otros porque les da calor. A pesar de las diferencias, hay cartageneros que consideran que el tapabocas debe ser parte del diario vivir, específicamente en sitios de gran afluencia como Transcaribe, mercado de Bazurto, conciertos y lugares cerrados. El alcohol y gel antibacterial también hacen parte de un grupo selecto de ciudadanos. (También le puede interesar: ¿Cuántas veces puedo reutilizar mi tapabocas N95?)

“Llevo dos años cuidándome y no puedo salir sin el tapabocas. Cuando salgo de mi casa y no lo llevo puesto, siento que me falta algo. Me siento incómoda”, dijo la ciudadana Nelcy Berrío.