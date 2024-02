Operativo de control dejó seis comparendos y dos inmovilizaciones a cocheros

La Alcaldía Distrital continúa con operativos constantes de control a coches turísticos en el Centro Histórico. Con un grupo articulado de 45 funcionarios dispuestos a controlar las entradas, salidas y rutas en el Corralito de Piedra se hizo inspección y verificación de cumplimiento del decreto que rige esta actividad.

El grupo articulado se conformó de la Policía Ambiental, Carabineros, Policía Metropolitana, Guardia Ambiental, Datt y Umata. Lea también: Dadis verificó las condiciones de lugares de descanso de caballos cocheros

Para la jornada realizada el viernes, 14 coches, de los 30 habilitados, no contaban con el permiso para laborar ya que presentaban inconsistencias en las normas pactadas, sea por no cumplir con los dos (2) caballos, no contar con las vacunas al día o porque los caballos no tenían el peso permitido.