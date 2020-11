El próximo 4 de enero de 2021 vence la prorroga al contrato de concesión suscrito entre el Distrito e Iluminenos, durante 20 años, para la prestación del servicio de alumbrado público y semaforización.

Para asegurar que la ciudad no quede a oscuras, la Alcaldía de Cartagena presentó un proyecto de acuerdo ante el Concejo para utilizar hasta $464 mil millones de vigencias futuras en la ejecución de un contrato interadministrativo que promete la modernización de toda la infraestructura en un período de tres años e iría hasta 2030. Sin embargo, durante la semana pasada, en la audiencia pública ante la corporación hubo más dudas que claridades con relación a la propuesta de la administración, por lo que se desconoce qué suerte podrá tener el proyecto. De hecho, en caso de no aprobarse, el Distrito se vería en la obligación de buscar otras estrategias para garantizar el servicio que podrían ser más costosas. (Lea aquí: Comienza discusión por el proyecto de alumbrado público en Cartagena)

Pero, más allá de lo que pase con el alumbrado, la finalización del contrato de concesión deja una arista suelta como lo es el sistema de semáforos de la ciudad, el cual, según la normativa debe ser instalado y operado en vías públicas únicamente por la autoridad de tránsito competente, es decir, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, o en quien ella delegue esta actividad.

Por eso, de acuerdo con el director (e) del DATT, Janer Galván, esta es una oportunidad para que la entidad cumpla con esta función.

“En la concesión actual viene combinado el alumbrado público con la semaforización, pero en el nuevo proceso no es así porque desde el punto de vista jurídico se establece que no pueden ser procesos que se combinen, de hecho las fuentes de alumbrado público vienen de unas tasas y unos impuestos específicos, mientras que las fuentes de financiación de la semaforización viene de otros orígenes que apuntan a temas de movilidad, seguridad vial y todo eso, entonces son aparte. No se pueden financiar semáforos con recursos de impuestos de alumbrado público”, explicó.