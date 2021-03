Añadió que desde hace más de un mes, junto a otros alcaldes de ciudades capitales que tienen sistemas de transporte masivo, está solicitando y haciendo lobby ante el Gobierno nacional para buscar recursos. “Estamos solicitándole y haciendo lobby con el Gobierno nacional, para que este asuma el 70% del costo que se necesita para sanear estos sistemas de transporte y ya los gobiernos regionales conseguirían el otro 30%. Y seguimos pulseando de que no hay más -recursos-. Por más que ataquen, no hay de dónde sacar más plata”, dijo Dau.

El alcalde fue más directo, pues en medio de la rueda de prensa que dio el lunes en la tarde develó que ya no hará ese préstamo, explicando que podría acarrearle líos legales y hasta un posible proceso por detrimento. “Ojalá tuviera la solución, pero lo que pasa con Transcaribe no es solo en Cartagena. El mismo problema que tiene Cartagena con Transcaribe lo tienen todas las ciudades que tienen sistemas de transporte masivo. Son siete ciudades y todas están pasando por la misma situación. El Gobierno nacional trata de mantener a cada ciudad separada y que cada una solucione su problema, pero este es un problema que no se puede solucionar sin que el Gobierno nacional meta la mano, y se meta la mano al dril”, explicó.

Para Nieto se ha perdido de vista que es algo más que un vehículo que deja de andar, son 1 billón de pesos en inversión de los cuales 600 mil millones de pesos son recursos públicos, sin contar los 140 mil pasajeros que en promedio se movilizan en el sistema y los 3 mil empleos que ha generado la operación.

“No se incluye a Transcaribe en el presupuesto, no hay incremento parcial de la tarifa, que además podría aliviar en algo la crisis; y no se usará la línea de crédito del Gobierno nacional a través de Findeter, el nivel de urgencia del sistema no se alinea con la visión de la administración distrital y con las alternativas que consideran que pueden generar recursos, preocupa que las alternativas que se evalúan no van a generar resultados en el corto o mediano plazo, pero sí exponen a Transcaribe a la parálisis”, opinó Mauricio Sandoval, gerente de Transambiental.