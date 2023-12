Once lesionados y un muerto por accidentes en el Día de las Velitas

Un fallecido y 11 lesionados es el balance que entrega el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), de los siniestros viales presentados el Día de Velitas en la ciudad . Lea: Día de las Velitas: cero quemados y no se presentaron muertes por arma de fuego

La víctima fatal es un peatón que fue atropellado por una motocicleta en la Transversal 54, frente a Portales de Alicante. Al momento de la inspección por parte del cuerpo de Agentes de Policía Judicial del DATT, no se le encontraron documentos, por lo que, a esta hora, no se ha podido determinar su identificación. La motocicleta que ocasionó el siniestro fue encontrada en el lugar de los hechos y su conductor no se encontró en el lugar.

La autoridad de tránsito invita a los conductores y a todos los actores viales a cumplir con las normas de tránsito, a un manejo consciente de la velocidad y prudencia al conducir en esta época especial de Navidad y Año Nuevo.

Otros datos:

Accidentes caseros y riñas: 9

Heridos arma de fuego: 1

Licor adulterado: 1

Quemados por pólvora: 0