¿De quién son las tierras de los parqueaderos de Playa Blanca? La discusión de los predios entre la familia Girado y Gabriel Echavarría ha mantenido los parqueaderos cerrados desde hace más de 20 días y la situación no parece tener una pronta solución.

El problema, es que la situación afecta a miles de personas, entre trabajadores turísticos, trabajadores del parqueadero, turistas y a la comunidad de Playa Blanca, porque a falta de parqueaderos, los turistas que se dirigen en sus vehículos a disfrutar de un fin de semana en Playa Blanca encuentran un caos vehicular en el que quedan atrapados por varias horas. Algunos optan por irse y no llegar a la Playa, lo que perjudica el turismo y afecta directamente a los vendedores y comerciantes de la zona.

¿Qué ha pasado?

El Universal conoció que este viernes se realizó una reunión en la inspección se Policía de Barú para dar solución a la problemática, en la cual estuvieron presentes miembros de la comunidad, AsoparBarú (Asociación de Parqueaderos de Playa Blanca), la Fundación Hernando Echavarría y sus abogados. En la reunión irrumpió la familia Girado, quienes aseguraron que no habían sido notificados al respecto.

Alejandro Cadena, apoderado de las dos sociedades propietarias de los lotes donde funcionan los parqueaderos, contó a este medio que se intentó llegar a un acuerdo para habilitar los parqueaderos de manera gratuita hasta llegar a una solución definitiva.

“Había una primera propuesta de parte de nosotros que consistía en abrir de inmediato los parqueaderos y que Asoparbarú estuviera como siempre, porque ellos tienen contrato para operarlos, pero que no se cobrara a los turistas. Si lo que molestaba a los señores Girado era que no podían hacer el negocio de cobrar parqueadero pues no se cobraría, pero ellos dijeron que no, que el parqueadero si se abría ni estaba Asoparbarú ni estaba ellos, ni nadie de los propietarios. Que si no, no iban a dejar abrir”, explicó Cadena.

Según el abogado, ante la negativa, también se propuso que “Asoparbarú saliera de los parqueaderos y únicamente quedara la vigilancia privada para que la gente que quiera parquear lo haga en el predio y la empresa de vigilancia privada se quedara a cargo de la seguridad”, pero también recibieron una negativa.