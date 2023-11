¡Ojo, madres comunitarias y operarios de CDI! Cambios en contratación en ICBF

“La implementación de este propósito se deriva de hallazgos encontrados en una auditoría interna que se realizó a la utilización de la herramienta en la elección de los oferentes para el ICBF para la implementación de las modalidades de Primera Infancia. Los hallazgos encontrados causan dudas importantes en la transparencia y los resultados del proceso de selección a través de la plataforma”, indicó el ICBF.

Y añadió: “Los hallazgos encontrados demuestran que, pese a contar con una herramienta digital, la misma podía modificarse frecuentemente por el factor humano, el cargue de la información en el aplicativo no era preciso, no respondía a los criterios de calidad propuestos en la selección de operadores, y además propiciaba posibles errores en la selección de operadores de servicios. Se identificó que algunos oferentes no contaban con calificación del Índice de Desempeño de las Entidades Administrativas del Servicio (IDEAS), que era un criterio de verificación y habilitación. Según la auditoría, esta última plataforma también tiene fallas en sus procesos, pues se han evidenciado que lo reportado en documentos no corresponde a la realidad de lo que hay en los territorios”.

Así mismo, desde el ICBF señalaron que los algoritmos de aprendizaje automático con que funcionaba el aplicativo y que desde su lanzamiento en 2020 se anunció al país se basaba en inteligencia artificial, no permitían adelantar la verificación propia y necesaria para los criterios de selección, elemento fundamental en el ejercicio de selección de los operadores.