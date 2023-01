¡Ojo! Enero fue el mes con más rescates y ahogados en playas durante 2022

Siga las recomendaciones

“Son las mismas que les estamos dando desde siempre”, reiteró Aníbal Guerrero, teniente operativo de Bomberos, y las recordó: “si no sabe nadar no se meta al mar más allá de la cintura. Báñese en las áreas protegidas por el personal del Cuerpo Oficial de Salvavidas. Siga fielmente las recomendaciones que le entregan los salvavidas que están en el área o sector donde usted se está bañando, que son: no bañarse cerca de los espolones, si está en estado de embriaguez no ingrese a la playa y si acabó de comer no se meta al mar, repósese”. Lea: Consejos para disfrutar de las playas en Cartagena con seguridad