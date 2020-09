Camilo* estudió una carrera tecnológica y para poder culminar sus estudios debía realizar sus practicas laborales, pero debido a la pandemia, no fue posible que consiguiera un lugar para poner en práctica todo lo aprendido en las aulas, sin embargo, se mantuvo activo en redes sociales y las bolsas de empleo para poder conseguir un trabajo y así, no solo crecer como un profesional, sino también para poder apoyar económicamente a su familia en estos tiempos tan difíciles.

Durante los primeros cinco meses de la pandemia del coronavirus no encontró ninguna oferta que se ajustara a sus estudios, pero nunca perdió la fe, por eso cuando vio una publicación en una página de empleos en la red social Facebook, vio que era justo lo que había estado buscando y decidió aplicar.

“En la publicación daban un correo electrónico de una supuesta bolsa de empleo. Envíe mi hoja de vida, pasaron los días y me llamaron ofreciéndome esta oportunidad labora”, recuerda Camilo, quien tiene 23 años.

Según contó, esa llamada lo alegró tanto que, en medio del nerviosismo y la emoción, escuchó la oferta que le hicieron sin caer en cuenta que podía ser una estafa, pues le indicaron que primero debía hacer un curso y para eso él debía pagar el 50%, por adelantado, y la empresa el resto.

“Con la ansiedad por conseguir un trabajo, por el desempleo que hay en estos momentos, escuché la propuesta. Me ofrecieron un cargo en una constructora como almacenista, pero para ingresar necesitaba en curso donde ellos según tienen un puente con una entidad que los realiza”, indicó agregando que “me dijeron que la empresa cubre un 50% y yo el otro 50, pero que al momento de ingresar a la empresa, me hacían el reembolso del dinero”.

Camilo señala que antes de consignar los $195 mil pesos que le pidieron para realizar el curso de espacios confinados, decidió buscar en internet el nombre de la empresa donde entraría a trabajar y el instituto donde realizan los cursos y notó que sí existen.

“Al ver que sí existían, la Constructora Bolívar y el Instituto Petrolero HSQ, decidí acceder a consignar a las cuentas que me habían dado a través de WhatsApp, por donde mantuvimos el resto de la conversación el ingeniero de la constructora y el representante del instituto, quienes después de recibir la foto de mi consignación, no me volvieron a responder y ahí comprendí que todo había sido una estafa”, aseguró con tristeza.

El denunciante además manifestó que “tengo las conversaciones de todo lo que me dijeron y en una de ellas, me dicen al final que era una estafa. Sé que así como yo hay muchas personas con la ilusión de poder obtener una empleo y mejorar su calidad de vida, y estos señores se aprovechan de eso, puede que no se controle esto pero se que muchos en la angustia de querer trabajar están expuestos a ser estafados como yo”.