¡Ojo con este mensaje! A cartagenera le notificaron transacción, y luego le robaron

Según lo describe Yiris Torres Miranda, todo le pasó en cuestión de segundos, pues explica que no tiene ni idea en qué momento, por la presión del momento, se dejó convencer de una supuesta transferencia que le había llegado a su cuenta de Bancolombia el pasado 27 de febrero.

Por otro lado, cree que todo tuvo cierto grado de coincidencia, puesto que esa mañana esperaba el dinero que una amiga le debía y acordó pagarle. Sin embargo, la suma no se acercaba ni siquiera a la que prometía el mensaje de texto “Bancolombia informa que ANDREA.S te envió $650.000 por transfiriya ingresa aquí ethans.link/Bancolombia válido hasta 27/02/2024 12:30 PM aplica Tyc”. Lea también: ¿Fue víctima o supo de un delito? Denúncielo fácilmente desde su casa

“Yo hace dos años monté un emprendimiento con mi hermana, vendo varias revistas y constantemente estoy haciendo los cobros cuando debo pagar las campañas. Casualmente era cierre de mes y estaba haciendo el recaudo, le escribí a una amiga días antes para cobrarle, ella me dijo que me iba a transferir y yo quedé a la espera. El martes veo que me llega un mensaje, donde me notifican que una tal Andrea me transfirió $650 mil, lo cual me pareció extraño, porque mi amiga me debía nada más $150 mil, además que ella no se llama Andrea”, contó Torres a El Universal.