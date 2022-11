¡Oficial! Mototaxistas anuncian protesta contra prohibición de parrillero

“Decretamos con fecha miércoles 9 de noviembre de 2022, manifestaciones indefinidas pacíficamente a partir de las 6 de la mañana en toda la ciudad. No nos responsabilizamos de desmanes o actos violentos que otros realicen, debido a que estaremos siempre identificados como gremio pacífico y además acompañados del Ministerio Público y demás autoridades”, dijeron a través de un comunicado.

Frente a ello las reacciones no se hicieron esperar y los mototaxistas, especialmente, expresaron su descontento con la medida.

En Las Gaviotas no quieren “desorden” novembrino

No se reunirán con el Distrito

En el comunicado también expresaron que no asistirán a la reunión convocada por la Alcaldía de Cartagena para el martes 8 de noviembre y declararon a la secretaria del Interior, Ana María González-Forero como “persona no grata”.

“Responsabilizamos a la secretaria del Interior señora Ana María González-Forero de lo que nos pueda suceder al llamarnos coadyuvantes del sicariato y de la delincuencia en general, por lo cual exigimos la renuncia de esta pésima funcionaria”, afirmaron.