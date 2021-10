Elsa Prada llegó con sus cinco hijos a la biblioteca de la I.E. “Jorge Artel de la Perimetral”, para aprovechar los beneficios en atención Integral que por falta de recursos y tiempo no había podido recibir durante varios años para garantizar el acceso a sus derechos básicos y los de su familia, uno de los propósitos que cumple la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social, Pedro Romero (PES-PR), dentro de su plan de acciones rápidas para mitigar la pobreza extrema en las tres localidades de la ciudad.

Como Prada, cerca de 1.125 personas en situación de pobreza extrema, se movilizaron a esa zona suroccidental de la ciudad, para acceder a vacunación Covid, esquema contra el sarampión y la rubeola, realizar trámites de afiliación y traslados de EPS, encuestas de Familia en Acción, atención de Medicina General, odontología y salud oral, Sisbén, registro de permiso especial de permanencia, pruebas rápida de VIH, inscripción a cursos SENA, examen de prevención de osteoporosis, asesoría para subsidios a pequeñas unidades de negocio, control de talla y peso, entre otras oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Los residentes de barrios ubicados en ese tramo de la vía perimetral, como la Esperanza, sector Navidad Puerto Pescadores, Boston y la Candelaria, agradecieron al PES-PR y sus aliados, por trasladarse hasta sus barrios con oportunidades concretas apoyarles a salir adelante.

“Yo me realicé el examen para prevenir la osteoporosis, eso tiene un costo que a veces nosotros no tenemos como pagarlo; acá fue totalmente gratis y ahora sé que debo cuidar mis huesos de acuerdo a los resultados arrojados. Me parece fabuloso contar con estas actividades que nos benefician en nuestro propio barrio”, expresó Arelis Berrío Blanco.