Conseguir una cama disponible en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de diferentes clínicas y hospitales de Cartagena es una tarea difícil. A corte del martes, 25 de mayo, la ocupación de las mismas está en un 92%.

El último reporte emitido por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) detalla que de las 358 camas de Unidades de Cuidados Intensivos que hay en la ciudad, 329 están ocupadas y solo 29 están disponibles para personas que lo requieran.

De las ocupadas, 141 están con pacientes con coronavirus, 23 con sospechosos para el virus y 165 con enfermos de otras patologías.

Las 29 camas disponibles se encuentran distribuidas así: Hospital Universitario del Caribe (1), Gestión Salud San Fernando (1), Clínica General del Caribe (1), Centro Médico Crecer (1), Clínica Nuestra (1), Clínica Santa Cruz de Bocagrande (1), Clínica Estrios S.A.S. (4), Clínica Cartagena del Mar (2), Gestión Salud Amberes (2), Clínica Cardiovascular Jesús de Nazareth (3), Clínica Medihelp Services (2), Clínica Barú (1) y Clínica de la Mujer Cartagena IPS (9).

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que tienen las UCI al 100% son: Clínica El Bosque, Clínica La Ermita, Clínica Higea IPS, Clínica San José de Torices, Promotora Bocagrande Proboca S.A., Clínica Blas de Lezo, Centro Hospitalario Serena del Mar, Congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora y Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas.

Es de precisar que si bien algunas clínicas cuentan con camas UCI, pacientes de la ciudad están siendo trasladados a Barranquilla y Sincelejo.

El Dadis explicó que esto obedece a que algunas IPS no están preparadas y no cuentan con todo lo necesario para recibir en las UCI a pacientes COVID-19 o por el contrario las camas desocupadas están en el área COVID y por consiguiente pacientes graves con otras patologías no son ingresados al lugar, disminuyendo los riesgos de una contaminación cruzada.